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Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

МО: ВС РФ отразили пять атак на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 300 бойцов

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РИА «Новости»

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, передает РИА Новости.

По его словам, на данном направлении подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение личному составу и технике 30-й механизированной бригады противника в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка.

Как рассказал Астафьев, на этом направлении ВСУ потеряли до 300 военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины бегут с линии фронта в районе Донецка и оставляют там очень маленькое количество бойцов.

По его словам, на позициях остается военнослужащих втрое, а местами и вчетверо меньше положенного.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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