ХАМАС возложил всю ответственность за штурм больницы в Газе на руководство Израиля и США

Движение ХАМАС возложило всю ответственность за последствия штурма самой крупной в секторе Газа больницы «Аш-Шифа» на руководство Израиля, президента США Джо Байдена и его администрацию, сообщает панарабский телеканал «Аль-Джазира».

В официальном заявлении ХАМАС утверждается, что «оккупационное образование Израиль и его неонацистские лидеры», американский президент Байден и его администрация несут полную ответственность за последствия штурма комплекса «Аш-Шифа».

ХАМАС назвало ложным версию Белого дома и Пентагона, согласно которой палестинцы использовали территорию больницы в военных целях.

Находящийся в больнице «Аш-Шифа» руководитель отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунир аль-Барш сообщил в прямом эфире телеканала, что на территории медицинского комплекса слышны выстрелы.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.