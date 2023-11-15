ХАМАС потерял связь с командующим северным подразделением войск движения в Газе

Один из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Ахмед Ахандур не выходил на связь с субботы, 11 ноября. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Издание уточняет, что речь идет о командующем северного подразделения войск ХАМАС в секторе Газа и одной из высокопоставленных фигур в военном крыле этой организации. По информации Haaretz, состояние Ахандура «неизвестно».

14 ноября палестинская радикальная организация ХАМАС заявила, что контролирует ситуацию в секторе Газа.

В этот же день ЦАХАЛ заявил, что по итогам операции в секторе Газа Израиль смог взять под контроль правительственные здания, которые были под контролем ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.