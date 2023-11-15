ЦАХАЛ заявил о проведении операции в больнице «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проводит военную операцию против движения ХАМАС в районе крупнейшей в Газе больницы «Аш-Шифа». Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По предоставленной израильскими военными информации, ЦАХАЛ на основе имеющихся разведывательных данных проводит «точную и целенаправленную операцию» против ХАМАС в больнице «Аш-Шифа».

Целью такой операции является победа над ХАМАС и спасение израильских заложников.

В заявлении подчеркивается, что Израиль находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа.

ЦАХАЛ утверждает, что при проведении операции будут задействованы прошедшие специальную подготовку медицинские бригады и говорящие на арабском языке военнослужащие.

Операция в больнице, говорится в заявлении, проводится с намерением не причинить никакого вреда гражданским лицам, которых ХАМАС использует в качестве живого щита. Израильская сторона ранее потребовала от палестинских властей прекратить в течение 12 часов все боевые действия с использованием территории больницы «Аш-Шифа». Однако ХАМАС проигнорировал это требование и продолжил ставить под угрозу защищенный международным правом статус медицинского учреждения.

В заявлении также утверждается, что ЦАХАЛ способствовал широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживал регулярный диалог с ее руководством.

Ранее панарабский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально уведомила медицинский персонал самой крупной в секторе Газа больницы «Аш-Шифа» о том, что в ближайшие минуты возьмет ее штурмом.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.