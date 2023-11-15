«Аль-Арабия»: Израильская армия собирается устроить штурм больницы «Аш-Шифа» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально уведомила медицинский персонал самой крупной в секторе Газа больницы «Аш-Шифа» о том, что в ближайшие минуты возьмет ее штурмом. Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Арабия».

По информации, переданной находящимся в больнице корреспондентом телеканала, израильские войску вплотную подошли к медицинскому комплексу.

Журналист сообщил, что израильтяне официально уведомили медиков о намерении в ближайшие минуты начать штурм больницы «Аш-Шифа».

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США располагают разведывательными данными о том, что в больнице «Аш-Шифа» расположен пункт связи и управления палестинского движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, сказала Сингх, ХАМАС хранит на территории больницы оружие.

Ранее координатор координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что радикальные палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы в секторе Газа для поддержки своих вылазок и содержания заложников.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.