В украинском Кривом Роге произошли взрывы

В городе Кривой Рог, который расположен в Днепропетровской области Украины, произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».

Подробности происшествия не приводятся, а местные власти пока не комментируют ситуацию.

В настоящее время объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны.

Ранее в Запорожской области сообщили о мощном взрыве. По предварительной информации, был нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков Вооруженных сил Украины и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.