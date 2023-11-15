Хуситы в Йемене ударили по Израилю

Движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

По его словам, удары были нанесены баллистическими ракетами «по различным целям израильского противника на оккупированных палестинских территориях, в том числе чувствительным (для Израиля) целям в районе Умм-эр-Рашраш (Эйла. — «Газета.Ru»). Как сообщил Сариа, запуск ракет был произведен «всего через 24 часа после другой военной операции, которая была проведена против этих же целей при помощи беспилотников».

Он также указал, что хуситы «приступили к принятию всех практических мер» для выполнения задач, предполагающих нанесение ударов по «любому израильскому кораблю в Красном море или в иной локации», расположенной в радиусе действия имеющихся в их распоряжении беспилотников и ракет.

Сариа добавил, что движение собирается продолжать атаки на Израиль до тех пор, пока еврейское государство не прекратит военные действия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли очередной удар дронами по Израилю.

До этого пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари говорил, что Армия обороны Израиля готова к отражению атак, которые по масштабу аналогичны пуску ракет с территории Йемена 19 октября.

Ранее в США рассказали, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 вблизи Йемена.