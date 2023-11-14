Украина наладила серийный выпуск морских беспилотников

Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что Киев наладил серийный выпуск морских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в текущий момент в стране активно масштабируется производство надводных дронов.

По словам Федорова, сегодня Украина перешла к серийному производству, надводные беспилотники производятся в достаточных масштабах.

Вице-премьер добавил, что также идет активная разработка новых моделей безэкипажных катеров с некими «сюрпризами».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создается флот морских дронов, а также запущено производство орудий и снарядов по стандартам НАТО.

По словам Зеленского, формируемый на Украине флот морских дронов является первым в мире. Украинский президент также призвал иностранные компании локализовать производство оружия в стране. Согласно сообщению Зеленского, на полях форума он обсудил возможность совместного производства оружия с представителями военных компаний и ассоциаций из Великобритании, Германии, США, Турции, Чехии и Швеции.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.