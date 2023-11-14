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Ростех представил на выставке в Дубае новейшие парашютные системы

Разработанный Ростехом парашют «Дальнолет» позволяет пролететь до 60 км

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РИА Новости

Ростех представил на международной выставке Dubai Airshow 2023 разработанную им линейку новейших парашютных систем. Об этом говорится в опубликованном 14 ноября пресс-релизе корпорации.

Речь идет о парашютах «Дальнолет», «Беркут 2», «Тандем-400», а также о системах доставки грузов.

«Дальнолет» предназначен для десантирования силовых спецподразделений с комплектом снаряжения и вооружения. Дальность полета при прыжке с высоты 8 километров и попутном ветре достигает 60 километров.

Парашютная система «Беркут-2» имеет возможность крепления на подвесной системе грузового контейнера массой до 50 килограммов, что позволяет десантироваться с вооружением и другим необходимым оборудованием.

С помощью «Тандем-400» можно выполнять учебно-тренировочные прыжки в составе опытного парашютиста и новичка.

Роботизированная система «Юнкер-ДГ-250» благодаря использованию ГЛОНАСС обеспечивает посадку груза массой до 250 килограммов с точностью до 100 метров.

13 ноября сообщалось, что в Ростехе отметили возросший интерес к военной технике РФ за границей.

Ранее в Ростехе рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57.

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