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ЦАХАЛ сообщил о контроле над правительственными зданиями в Газе

ЦАХАЛ сообщил о контроле над правительственными зданиями в секторе Газа

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Israeli Defense Forces/Reuters

Армия ЦАХАЛ заявила, что по итогам операции в секторе Газа Израиль смог взять под контроль правительственные здания, которые были под контролем ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«В последние дни израильские силы провели операции в Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь, обеспечив контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях», — говорится в сообщении.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее Армия Израиля ударила по туннелю ХАМАС, расположенному под мечетью.

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