Военный эксперт призвал готовиться к «роевой войне»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал информацию о том, что в ночь на 14 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Москвой, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По его мнению, массированные атаки будут продолжаться еще долго, и России нужно продолжать работать над совершенствованием своей ПВО.

«Мы уплотняем противовоздушную оборону, но надо готовиться к так называемой роевой войне. Она сложна тем, что наши радары тоже имеют определенные ограничения по обнаружению этих беспилотников, к тому же, когда беспилотники используются в массовом виде, то с ними труднее работать. Вот это одна из задач, которую сейчас решают и наши ученые», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Россия на сегодняшний день использует антидроновые ружья и другие современные средства. Однако на этом останавливаться нельзя, подчеркнул эксперт.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что силами ПВО в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях были сбиты десять украинских беспилотников.

Ранее российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow.