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Боррель заявил, что у него нет склада боеприпасов для Киева в Брюсселе

Боррель: у ЕС нет склада боеприпасов для Украины в Брюсселе

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Isabel Infantes/Reuters

У Евросоюза нет своего склада боеприпасов, поэтому поставить снаряды Украине должны страны объединения. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече глав Минобороны стран ЕС.

«Про 1 млн снарядов, мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — приводит слова Борреля ТАСС.

Так политик ответил на вопрос о том, сумеет ли ЕС поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года, как было обещано.

По словам Борреля, наращивание поставок Украине — это «вопрос взаимодействия промышленности и стран-членов». Он предположил, что для увеличения количества поставляемых боеприпасов нужно перенацелить производство на Киев, предоставив промышленникам «лучший рынок сбыта».

Глава евродипломатии добавил, что страны ЕС уже передали Украине более 300 тыс. снарядов с военных складов, а получить больше — трудно.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что страны Евросоюза нарастили производство боеприпасов на 30% в 2023 году.

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