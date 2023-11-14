Российские военнослужащие уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Днепр в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в группировке войск «Днепр».

«Потери в живой силе украинской армии составили 10 единиц», — добавил собеседник агентства.

Источник также сообщил, что за минувшие сутки были ликвидированы 17 солдат ВСУ в районе населенного пункта Крынки.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве также рассказали о ситуации на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, во время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла самоходную артиллерийскую установку (САУ) М119 «Paladin», боевую машину пехоты M2 Bradley и несколько сотен военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.