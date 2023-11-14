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ВСУ планируют перевести на обеспечение снаряжением украинского производства

Минобороны Украины планирует перевести ВСУ на снаряжение украинского производства

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель руководителя министерства обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что ведомство намерено полностью перевести Вооруженные силы Украины (ВСУ) на обеспечение снаряжением и продуктами местного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ведомство в текущий момент работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства. Основным критерием в данной ситуации является качество и конкурентная цена, утверждает Клименков.

Он добавил, что Минобороны уже инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, которые поставляют товары данного типа для армии.

До этого стало известно, что польская фирма Alfa заключила ряд контрактов на поставку боеприпасов и снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но регулярно нарушает свои обязательства.

В публикации говорится, что всего было подписано не менее семи контрактов на общую сумму более 22 млрд гривен (порядка $596 млн), за которые частично была внесена предоплата.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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