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Генсек НАТО назвал сложной ситуацию в зоне украинского конфликта

Столтенберг посчитал сложной ситуацию в зоне боевых действий на Украине

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время в зоне боевых действий на Украине сложилась очень сложная ситуация. Об обстановке на поле боя он рассказал перед началом совместного заседания с министрами иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.

Руководитель Альянса подчеркнул, что продолжение поддержки Киева отвечает интересам западных государств. По его словам, союзники должны предотвратить победу России в конфликте и добиться сохранения независимости Украины.

«На полях сражений сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее», — отметил Столтенберг.

Также он добавил, что планирует обсудить текущее положение дел на Украине с министрами обороны других стран. В частности, речь идет о представителях государств — участников Европейского союза.

14 ноября министр обороны Словакии Роберт Калиняк оповестил генерального секретаря НАТО Йенса Столтеберга об отказе республики от оказания Украине военной помощи в будущем. Как указано на сайте Вооруженных сил Словакии, глава военного ведомства страны встретился с руководителем Альянса в Брюсселе.

Ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш рассказал пранкерам об истинном отношении правительства страны к поддержке Украины.

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