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Правительство ФРГ рассказало, сколько военной техники поставили Украине за неделю

ФРГ за неделю поставила Украине десять танков Leopard и более 30 грузовиков

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Kateryna Klochko/AP

Правительство Германии обновило список поставленной Украине помощи в виде военной техники. Список есть на официальном сайте властей ФРГ.

За неделю ФРГ поставила ВСУ десять танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездехода Bandvagn 206, пять гусеничных вездеходов Warthog для эвакуации раненых, три бронированных автомобиля, четыре тягача HX81 с полуприцепами, 16 грузовиков Zetros, 13 грузовых автомобилей MAN TGS, 1,4 млн единиц боеприпасов для ручного оружия.

Также на Украину поставили бронемашины для разминирования, десять беспилотников Vector для ведения разведки, радиолокационные станции для наземного наблюдения, тягачи с полуприцепами, грузовики, а также боеприпасы натовского калибра в 155 мм. А еще украинским военным передали 10 тыс. тактических очков.

До этого стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине в 2024 году 25 восстановленных танков Leopard 1A5.

Ранее на Западе начали думать о приостановке поставок Украине танков.

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