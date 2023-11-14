В ходе боевых действий на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины потеряли САУ М119 «Paladin», БМП M2 Bradley, а также несколько сотен солдат. Об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики», — сообщили в Минобороны.

Кроме М119 «Paladin» и БМП M2 Bradley, ВСУ потеряли также три автомобиля и 210 солдат.

До этого на Южнодонецком направлении российские военные отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери украинской армии составили до 60 военнослужащих.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.