Потери украинских войск на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 солдат. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ, опубликованной в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что за указанный промежуток времени российские подразделения отразили пять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка. В сражениях принимали участие бойцы «Южной» группировки войск, которых поддерживала армейская авиация и артиллерия.

«На Донецком направлении <...> отразили пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ», — утоняется в заявлении.

Также, по данным министерства, бойцы Вооруженных сил РФ поразили места дислокации живой силы и техники 30-й механизированной бригады украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Подразделения ВСУ заметили вблизи населенных пунктов Курдюмовка и Васюковка.

В целом в результате боевых действий украинские войска потеряли до 300 бойцов, включая раненых. Более того, отряды ВСУ лишились трех пикапов и двух бронированных машин. Также российские солдаты ликвидировали одну гаубицу «МСТА-Б».

Ранее российские десантники захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении.