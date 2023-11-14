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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 95 бойцов

МО РФ: потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 95 человек

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Станислав Красильников/РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении составили до 95 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что удары артиллерии и авиации пришлись по районам населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области.

Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены четыре автомобиля, три самоходные артиллерийские установки Krab, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

По данными Минобороны России на Южнодонецком направлении российские военные отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери украинской армии составили до 60 военнослужащих.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного в ДНР.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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