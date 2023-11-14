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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: военные РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в течение последних суток отразили шесть атак со стороны украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в официальной сводке российского Министерства обороны.

Как указано в заявлении, сражения произошли вблизи населенного пункта Кузьмино на территории Луганской народной республики (ЛНР). При этом атаки организовали бойцы штурмовых групп 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак <...> ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, в результате боевых действий украинские подразделения потеряли до 210 солдат. Кроме того, российские военные смогли уничтожить три автомобиля и одну боевую машину пехоты Bradley. Также бойцы ВС РФ вывели из строя одну гаубицу М119 Paladin, произведенную в США.

Утром 14 ноября начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные с воздуха нанесли удары по отрядам ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, авиация поразила места дислокации 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) и 15-го полка национальной гвардии Украины.

Ранее в США оценили потери украинских войск с начала российской специальной военной операции (СВО).

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