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В Минобороны России рассказали о ситуации на Южнодонецком направлении

МО РФ: на Южнодонецком направлении отражена 1 атака, ВСУ потеряли до 60 солдат

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Alex Babenko/AP

На Южнодонецком направлении российские военные отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери украинской армии составили до 60 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и украинской 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного в ДНР.

В результате этого украинские военные лишились двух бронетранспортеров, двух автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Акация».

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Операция на Украине
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