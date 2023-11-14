На Запорожском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино

На Запорожском направлении российские военные нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33 механизированной бригады ВСУ. В итоге противник потерял до 75 военных, две бронемашины и два автомобиля.

До этого Минобороны России заявило, что из-за потерь и дезертирства ВСУ набирают в бригады заключенных. А 10 ноября украинский военнопленный Виталий Гурин рассказал, что в подразделении ВСУ, в котором он служил, 80% состава представляли уголовники.

Мужчина рассказал, что сам он также имел судимость за кражу магнитофона, поэтому «не возражает». Он сообщил, что, когда его направили на боевые позиции, руководство оставило его с несколькими товарищами без поддержки.

Ранее Минобороны показало кадры допроса бойцов иностранного легиона ВСУ.