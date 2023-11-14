На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки российских войск при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Столкновения произошли в районах сел Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. ВСУ лишились до 155 военнослужащих и два пикапа.

В этот же день военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости что на Купянском направлении сорвали несколько попыток украинских Вооруженных сил отбить у российских сил утраченные позиции.

Накануне Министерство обороны РФ информировало, что российские войска отразили восемь атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях. Там украинские войска потеряли до 160 солдат и два автомобиля.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.