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В США опасаются полного прекращения поддержки Киева

WP: интерес конгресса к финансовой поддержке Украины упал ниже, чем когда-либо

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Интерес американского конгресса к финансовой поддержке Украины упал ниже, чем когда-либо, из-за чего финансовая подпитка от Вашингтона может полностью прекратится. Об этом пишет газета The Washington Post.

«У Украины заканчиваются деньги и время, утверждают ее союзники. Но интерес конгресса к финансированию ее борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США», — сообщает издание.

Все эти вызовы, в том числе возможный конфликт на Тайване, могут стать причиной прекращения помощи Украине со стороны США. Это подрывает одну из ключевых геополитических президента США Джо Байдена.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна намерена прекратить передачу оружия Украине из своих арсеналов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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