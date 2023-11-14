США даже в 2025 году не смогут нарастить производство боеприпасов до уровня РФ

США не смогут достигнуть уровня производства боеприпасов России и в 2025 году. Об этом сообщил журнал The Economist.

«Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году», — подсчитал журнал.

Издание отмечает, что конфликт на территории Украины показал, насколько скудны запасы вооружений Запада, сокращенные после завершения Холодной войны.

Основным калибром ствольных артиллерийских систем в Североатлантическом альянсе является 155 мм. В России и на постсоветском пространстве ему соответствует калибр 152 мм.

До этого глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи глав МИД ЕС, признал, что содружество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.