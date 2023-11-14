На Украине не ждут от ЕС обещанный миллион снарядов

Европейский союз может не успеть передать Украине миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона, передает агентство УНИАН.

«К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и много мы, скажем так, много и громко бьем в колокола», – сказал Кулеба.

По его словам, ЕС имеет политическую волю продолжать поддерживать Украину, но плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей» стали «настоящей преградой для выполнения обещания».

Глава МИД Украины добавил, что ЕС работает над устранением этих проблем.

В марте 2023 года Евросоюз утвердил решение об отправке Украине одного миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев, однако 10 ноября Bloomberg сообщил, что ЕС проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.