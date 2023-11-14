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В Госдепе прокомментировали потребности Украины и Израиля в оружии

Госдеп: Украине и Израилю нужно одинаковое оружие, но конкуренции между ними нет

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Alex Brandon/AP

Украине и Израилю нужно одинаковое оружие и боеприпасы к нему, но конкуренции между странами нет. Об этом изданию Defence One заявил заместитель помощника госсекретаря США Стэн Браун.

Сотрудник Госдепа пояснил, что Вооруженные силы Украины получают большую часть оружия из запасов Пентагона, в то время как Израиль ранее закупил вооружения для собственных нужд, произведенные американскими предприятиями.

«В ряде случаев им необходимо одно и то же оружие, но мы смогли предоставить его обоим партнерам», — заявил Браун.

Заместитель помощника госсекретаря добавил, что потребности Украины и Израиля существенно отличаются в объемах, из-за чего Соединенные Штаты могут оказывать военную помощь обеим странам. В качестве примера самого востребованного элемента вооружения Браун назвал снаряды калибра 155 мм.

До этого помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил заявил, что конкретного графика вступления Украины в НАТО пока не существует.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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