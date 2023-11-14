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Украина перебрасывает подкрепление в направлении города Кременная

Марочко заявил, что Украина перебрасывает войска в направлении Кременной

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав из района населенного пункта Торское в направлении города Кременная. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«С района населенного пункта Торское по направлению населенного пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков», — сказал Марочко.

По его словам, украинские колонны передвигаются ночью малыми группами по 3-5 единиц.

12 ноября РИА Новости сообщало, что украинская армия обстреливает Кременную кассетными боеприпасами.

13 ноября Минобороны РФ заявило, что на Купянском и Кранолиманском направлениях российские военные отразили восемь атак ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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