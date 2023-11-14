В ЛНР заявили, что мобилизованным украинцам выдают ношеную форму и защиту

Украинским мобилизованным выдают ношеную форму и средства защиты. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что на одном из пунктов Харькова перед отправкой в зону боевых действий новичкам выдают б/у одежду второй и третьей категории. Причем в основном это уже непригодные для носки вещи со зловонным запахом. Это же касается и средств бронезащиты.

Марочко уточнил, что если кто-то из мобилизованных выражает недовольство, то им предлагают самостоятельно купить новую форму за свои деньги. Иначе их ждет дисциплинарное наказание и отправка к штрафникам в штурмующие подразделения, заключил он.

До этого Марочко заявил, что СБУ занялись «отказниками» в ВСУ на Купянском направлении. По его словам, спецслужбы пытаются силой искоренить тенденцию отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы.

Согласно источникам военного эксперта, основным методом работы являются «жесткие разъяснительные беседы» с применением оружия и грубой физической силы.

Ранее в США заявили о нежелании украинских военных выполнять приказы президента Владимира Зеленского.