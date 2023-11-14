На Краснолиманском направлении российская армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по украинской бригаде специального назначения «Азов» (организация запрещена в России). Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Офицер отметил, что действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии были отражены атаки штурмовых групп двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в районе Серебрянского лесничества армейская авиация группировки нанесла поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка национальной гвардии Украины.

В районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск российская артиллерия поразила около 170 целей противника, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по двум районам скопления живой силы и техники ВСУ.

По словам Савчука, противник потерял около 150 военнослужащих. Российские бойцы также уничтожили украинский пикап.

Ранее сообщалось, что опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на западном фланге Артемовского направления был захвачен штурмовыми группами российских десантников.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.