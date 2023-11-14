Активность украинских войск в районе Урожайного значительно снизилась

Командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным «Жук» заявил, что активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась. Об этом военный рассказал в интервью РИА Новости.

По словам «Жука», оперативная обстановка около Урожайного более или менее стабилизировалась. Он отметил, что FPV-дронов стало меньше и, соответственно, уменьшилось количество артиллерийских ударов противника.

Боец подчеркнул, что украинские войска произвели ротацию, и на передовую пришли мобилизованные.

«Жук» отметил, что активность ВСУ весьма низка, украинские солдаты стараются действовать только малыми группами. Единственной попыткой активных действий был выезд на старую закрытую огневую позицию украинского танка. Но российские бойцы сразу же открыли огонь по танку и тому пришлось отступить.

Ранее военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер» сообщил, что казаки бригады «Дон» потопили украинскую бронированную баржу на Днепре.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.