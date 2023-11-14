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Казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу ВСУ

РИА Новости: казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер» сообщил РИА Новости, что казаки бригады «Дон» потопили украинскую бронированную баржу на «Днепре».

По словам военного, баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского.

«Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», – рассказал боец.

10 ноября Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра.

6 ноября в Минобороны сообщали о предотвращении пяти попыток высадки украинского десанта на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Войска РФ вели стрельбу с закрытой позиции на дальности до 8 км осколочно-фугасными боеприпасами, подчеркнули в Минобороны и добавили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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