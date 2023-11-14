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В ЛНР рассказали о подготовке собак-подрывников на Украине

РИА Новости: инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине

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Depositphotos

Сотрудник спецслужб Луганской народной республики (ЛНР) сообщила РИА Новости, что инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине.

По данным представителя спецслужб, украинские саперы плотно работали с собаками, обучали их саперному делу, а также минированию и разминированию. Собеседник агентства уточнил, что последняя технология, которую использовали украинские военные под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников.

Как передает РИА Новости, согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными. По последним данным, участились случаи, когда собак используют для подрыва российских позиций.

До этого издание Politico писало, что французские военные инструкторы, обучая в секретном лагере солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовали туши животных, чтобы украинцы привыкли к плохому запаху.

10 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщало, что военная тренировочная миссия Евросоюза для Украины за все время подготовила 30 тысяч украинских солдат.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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