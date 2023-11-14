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В «Ростехе» рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

«Ростех»: боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут

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Павел Бедняков/РИА Новости

В пресс-службе госкорпорации «Ростех» заявили, что истребитель пятого поколения Су-57 начинают оснащать двигателем второго этапа («изделие 30»). Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что боевые возможности Су-57 наращиваются, в истребитель внедряют современные технологии. В пресс-службе подчеркнули, что самолет был адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа.

В «Ростехе» подчеркнули, что в текущий момент истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, в рамках действующего серийного контракта предполагается поставка самолета с новым двигателем.

До этого стало известно, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения.

Крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения, обладая меньшими размерами, имеет сопоставимую дальность с ракетами для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Значительного снижения габаритов новой ракеты удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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