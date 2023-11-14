Армия Израиля нанесла удары по оперативным центрам «Хезболлы» в Ливане

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что нанесли удар по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане, в том числе по оперативным командным центрам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на пуски из Ливана в направлении Израиля 13 ноября.

В израильской армии подчеркнули, что удары были нанесены по оперативным командным центрам «Хезболлы».

До этого стало известно, что чиновники в Белом доме обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать войну в Ливане, которая может распространится на весь ближневосточный регион.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.