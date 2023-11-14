Артиллеристы РФ роют «норы» для маскировки на Донецком направлении

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск, воюющие на Донецком направлении, скрывают свои огневые позиции в специальных подземных сооружениях, которые создают своими руками без использования техники. Об это рассказал боец гаубичного дивизиона с позывным «Рама», передает РИА Новости.

«Это наш блиндаж, дом родной, грубо говоря. Здесь живем, спим, развлекаемся, готовим еду. Да, не спорю, похоже (на хоббичью нору). Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Все делали вручную, без техники», — рассказал военный.

Он отметил, что в подобной «норе» с электричеством и интернетом проживают пять бойцов расчета одной гаубицы. По словам военного, такие сооружения есть и у соседних расчетов. Боец также указал, что при наблюдении с воздуха такие укрытия являются идеальными.

До этого участники боевых действий на фронтах СВО рассказали о своем быте на передовой в рамках конференции «Огарковские чтения», прошедшей в Москве 31 октября. По их словам, в южной части Украины с октября по апрель практически непрерывный идет дождь. По этим причинам бойцы в окопах круглосуточно, на протяжении долгих недель промокают насквозь.

Ранее ВС России сорвали пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении.