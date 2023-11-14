Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Артиллеристы РФ роют «норы» для маскировки на Донецком направлении

РИА Новости: артиллеристы на Донецком направлении роют блиндажи для маскировки

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск, воюющие на Донецком направлении, скрывают свои огневые позиции в специальных подземных сооружениях, которые создают своими руками без использования техники. Об это рассказал боец гаубичного дивизиона с позывным «Рама», передает РИА Новости.

«Это наш блиндаж, дом родной, грубо говоря. Здесь живем, спим, развлекаемся, готовим еду. Да, не спорю, похоже (на хоббичью нору). Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Все делали вручную, без техники», — рассказал военный.

Он отметил, что в подобной «норе» с электричеством и интернетом проживают пять бойцов расчета одной гаубицы. По словам военного, такие сооружения есть и у соседних расчетов. Боец также указал, что при наблюдении с воздуха такие укрытия являются идеальными.

До этого участники боевых действий на фронтах СВО рассказали о своем быте на передовой в рамках конференции «Огарковские чтения», прошедшей в Москве 31 октября. По их словам, в южной части Украины с октября по апрель практически непрерывный идет дождь. По этим причинам бойцы в окопах круглосуточно, на протяжении долгих недель промокают насквозь.

Ранее ВС России сорвали пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий