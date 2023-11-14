В Вашингтоне заявили, что Китай не поставлял России вооружения для использования в СВО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению Вашингтона, Китай воздерживается от поставок вооружений России для использования в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом, ссылаясь на брифинг чиновника в Белом доме, сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, последняя оценка США состоит в том, что Пекин не поставлял Москве вооружений в рамках конфликта на Украине.

При этом Салливан отметил, что такая оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и поэтому обещал перепроверить имеющуюся информацию.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решительно настроен восстановить связи между американскими и китайскими военными. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем «жесткий разговор» по основным вопросам американо-китайских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и Москвой и его роли в конфликте на Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.