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Украина попросила США об усилении системы ПВО

Ермак заявил Блинкену, что Украина очень нуждается в усилении системы ПВО

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Украина «очень нуждается» в усилении системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на сайте офиса главы украинского государства.

«Очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят <…> ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора», — приводит пресс-служба офиса украинского главы слова Ермака.

Уточняется, что в ходе встречи в Вашингтоне Блинкен и Ермак также обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и обстановку на Ближнем Востоке.

11 ноября сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы украинский чиновник отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов Украине для успешного противостояния российской армии.

До этого Ермак заявлял, что конфликт на Украине сравним с забегом на 100 метров, в котором Киев «почти пробежал».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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