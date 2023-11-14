В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине городе Херсоне в ночь на вторник произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.Ua».

Подробности произошедшего на данный момент не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящий момент воздушная тревога действует в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях и подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

До этого глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщал, что в Никопольском районе региона объект городской инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва.

12 ноября украинское агентство Укринформ сообщало о серии взрывов в Харькове на востоке Украины.

Через два дня после теракта на Крымском мосту, 10 октября 2022 года, Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.