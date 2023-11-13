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При обучении солдат ВСУ французскими инструкторами использовались туши животных

Politico: при обучении ВСУ французские инструкторы использовали звериные туши

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Gleb Garanich/Reuters

Французские военные инструкторы, обучая в секретном лагере солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовали туши животных, чтобы украинцы привыкли к плохому запаху. Об этом, ссылаясь на источники среди французских офицеров, сообщает издание Politico.

По данным источников, украинское командование попросило французских военных ​​подготовить будущих солдат к суровым условиям боя для действий в холодной, шумной обстановке. Для этой цели туши животных разбросали по траншеям секретного лагеря. Украинские солдаты должны привыкнуть к их плохому запаху.

Один из французских военных инструкторов заявил изданию, что, когда украинские солдаты окажутся на линии фронта, они обязательно будут шокированы окружающей обстановкой. Поэтому роль инструкторов заключается в том, чтобы уменьшить этот шок.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о своем телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном, во время которого обсуждались сложная ситуации на отдельных участках фронта, планы за зимний период и потребности украинских войск.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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