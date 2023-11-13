В ХАМАС заявили о готовности освободить до 70 израильских заложников

Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда заявил, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие.

«Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — сказал Убейда, указав на «сложность поиска заложников, которые находятся у разных отрядов и служб».

По словам представителя военного крыла, в течение последней недели ХАМАС через катарских посредников вел переговоры по освобождению находящихся у движения израильских заложников: женщин и детей. Взамен группировка требовала освободить находящихся в тюрьмах Израиля 200 палестинских детей и 75 женщин.

По словам представитель бригад «Аль-Кассама», достигнутое перемирие должно включать в себя «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.