Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины объект городской инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва. Об этом, прикрепив фотодоказательства, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждено коммунальное предприятие и инфраструктурный объект», — написал он.

Согласно информации главы ОВА, также нанесен урон трем частным домам, трех хозяйственным постройкам и двум гаражам. Кроме того, зафиксированы повреждения газопровода и линии электропередачи.

«Ранен 42-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести», — указывается в публикации.

По словам Лысака, под обстрел из тяжелой артиллерии попали город Никополь и Покровская сельская община.

«По районному центру попали еще и дроном-камикадзе», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого в Харькове и подконтрольном Украине городу Херсоне прогремела серия взрывов.

Ранее в Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села.