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В Израиле заявили о прекращении существования ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ: ХАМАС уже не является организованной военной структурой на севере Газы

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС фактически перестало существовать в виде организованной военной структуры в северных районах сектора Газа. На это указала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что военные страны активно наносили удары по объектам ХАМАС на севере палестинского анклава. Более того, 13 ноября израильские солдаты приняли участие в нескольких сражениях против батальонов данной организации.

«Оперативная боеспособность этих батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

Также представители Армии обороны Израиля добавили, что сразу после эскалации конфликта в палестинском анклаве находились 30 тысяч членов ХАМАС. Они были разделены на пять региональных бригад, 24 отдельных батальона и 140 рот.

В заявлении ЦАХАЛ уточняется, что каждая бригада имеет противотанковые и снайперские вооружения. Кроме того, бойцы палестинского движения обладают доступом к различным инженерным ресурсам.

13 ноября в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС). В ходе совещания главы дипломатических ведомств Франции, Германии и Италии представили коллегам план по изоляции движения ХАМАС и предотвращению его финансирования.

Ранее в Израиле рассказали о потерях армии страны во время операции в секторе Газа.

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Война в Израиле
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