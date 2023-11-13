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В США предрекли взятие под контроль России двух украинских городов

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Харьков и Одессу

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Shutterstock

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Россия по итогам специальной военной операции (СВО) заберет себе украинские Харьков и Одессу.

»(Россия) получит то, что хочет. <…> Думаю, это может включать Одессу и Харьков», — полагает он.

Как отметил экс-агент американской разведки, Российская Федерация открыта к мирным переговорам, но на своих условиях, которые «заставят заплатить Украину высокую цену».

По словам Джонсона пока неизвестно, в каком состоянии останется Украина после окончания СВО, так как население республики уменьшилось вдвое, а готовность западных союзников продолжать спонсировать Киев на данный момент подставлено под сомнение.

«Украина несет потери в личном составе, у них нет средств, <…> людей, подкреплений, они проигрывают», — подытожил бывший сотрудник ЦРУ.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ближайшей целью Вооруженных сил России в зоне спецоперации могут стать Одесса и Николаев.

Ранее в США допустили падение правительства Зеленского.

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