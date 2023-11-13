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По пациентам больницы «Аш-Шифа» прилетают авиаудары

«Врачи без границ» сообщили об авиаударах по больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа

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Doaa Rouqa/Reuters

Организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила, что люди, пытающиеся покинуть больницу «Аш-Шифа» в разгар боевых столкновений в секторе Газа, подвергаются авиаударам. Соответствующее сообщение появилось на странице организации в соцсети X.

«Люди, пытающиеся бежать из «Аш-Шифа» в Газе в разгар боевых действий, становятся жертвами бомбардировок», — говорится в публикации.

Согласно информации MSF, при попытке пациентов покинуть медучреждение, их обстреливают снайперы. Кроме того, снайперы могут прятаться внутри больницы и стрелять оттуда.

«Нам нужна гарантия того, что есть безопасный коридор», — заявили в организации.

До этого стало известно, что последние 22 иностранца — сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ», которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав. Вместе с тем в секторе Газа остаются около 300 палестинцев — сотрудников MSF и их семьи.

Ранее премьер Палестины призвал открыть между Кипром и сектором Газа морской гуманитарный коридор.

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