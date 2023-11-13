В США высоко оценили возможности российского оружия против ВСУ

Российские Су-57 получили уникальный боевой опыт из-за участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По информации издания, истребитель принимал участие в боевых действиях высокой интенсивности и показал свою эффективность в сложных операциях.

«Ни один другой истребитель пятого поколения не получил даже отдаленно сравнимого опыта», — говорится в материале.

Су-57 подавляли систему противовоздушной обороны противника и проводили бои за пределами ее видимости.

До этого российский пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023, привлек внимание пилотов американских истребителей пятого поколения F-35.

Во время выставки к стенду подходили зарубежные летчики. В большинстве случаев их вопросы были связаны с эффективностью вертолетов.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.