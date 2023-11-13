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Украина получит списанные Нидерландами немецкие ЗСУ Gepard

Telegraaf: списанные ЗСУ Gepard передадут ВСУ для борьбы с российскими дронами

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Global Look Press

Немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, списанные армией Нидерландов, передадут Киеву. Об этом пишет издание De Telegraaf.

По его данным, переданные Украине установки Gepard будут развернуты для борьбы с российскими дронами.

«Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны [Gepard] получат новую жизнь на фронте на Украине», — говорится в публикации.

До этого издание Bild писало, что ФРГ поставила Киеву три зенитных самоходных (ЗСУ) Gepard и бронемашины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках немецко-украинского экономического форума заявил, что Германия оказала помощь Украине в размере €24 млрд с начала спецоперации.

По его словам, это делает Берлин вторым по величине сторонником Киева после Вашингтона.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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