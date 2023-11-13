Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Российские войска отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, на Купянском направлении ВС РФ использовали поддержку авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Были отражены четыре атаки штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районах Загоруйковки и Тимковки Харьковской области. Там украинские войска потеряли до 160 солдат и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении российские подразделения группы войск «Центр» с помощью авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинской армии.

«Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль», — пояснили в министерстве.

До этого на Донецком направлении российские войска отразили две атаки ВСУ. Бои произошли вблизи населенных пунктов Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) и Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.