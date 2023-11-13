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На Украине восхитились российскими средствами РЭБ

Генерал ВСУ Кривонос: российские дроны «Ланцет» уничтожают технику Украины

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российская армия выводит из строя вооружения Вооруженных сил Украины посредством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет». Об этом рассказал генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Противник активно и массово применяет дроны. «Ланцеты» уничтожают нашу технику», — утверждает отставной военный.

По его информации, украинские беспилотники и высокоточные ракеты теряют свою эффективность и становятся беспомощны из-за сильных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты», — отметил Кривонос.

До этого журнал Fobres писал, что российские беспилотники «Ланцет» уничтожают бронетехнику украинской армии дронами с ударными ядрами. По словам автора статьи, ВСУ необходимо искать новые способы защиты своей техники, так как имеющиеся уже неэффективны.

В октябре командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Ранее в Германии прокомментировали работу ВПК РФ.

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