Власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненных. Об этом сообщает газета The Economist.

Американские чиновники подсчитали, что с февраля прошло года ВСУ потеряли до 70 тысяч военнослужащих, еще около 120 тысяч бойцов получили ранения.

Кроме того, как пишет издание, в результате боевых действий и мобилизации экономика Украины привлекает все больше женщин к производству, — например, в сферы энергетики и добычи угля.

На прошлой неделе издание Telegraph информировало, что страны Запада начали высказывать недовольство в адрес украинского командования в связи с потерей дорогой военной техники Североатлантического альянса во время неудачного наступления.

При этом отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что неудачи войск Украины на фронте, а также разногласия между украинским военным командованием и президентом страны Владимиром Зеленским могут привести к гражданской войне.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.