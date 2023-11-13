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В США оценили общие потери ВСУ

Economist: США оценили потери ВСУ в 190 тысяч бойцов, из них 120 тысяч раненых

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Alex Babenko/AP

Власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненных. Об этом сообщает газета The Economist.

Американские чиновники подсчитали, что с февраля прошло года ВСУ потеряли до 70 тысяч военнослужащих, еще около 120 тысяч бойцов получили ранения.

Кроме того, как пишет издание, в результате боевых действий и мобилизации экономика Украины привлекает все больше женщин к производству, — например, в сферы энергетики и добычи угля.

На прошлой неделе издание Telegraph информировало, что страны Запада начали высказывать недовольство в адрес украинского командования в связи с потерей дорогой военной техники Североатлантического альянса во время неудачного наступления.

При этом отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что неудачи войск Украины на фронте, а также разногласия между украинским военным командованием и президентом страны Владимиром Зеленским могут привести к гражданской войне.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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